CAS, Luis Rubiales'in 3 Yıl Men Cezasını Onadı

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), İspanya Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Luis Rubiales'in "futbolla ilgili faaliyetlerden 3 yıl men" cezasına yapılan itirazı reddetti.

CAS'tan yapılan açıklamada, Rubiales'in 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'ndaki davranışlarının, FIFA disiplin kurallarına göre "birden fazla ciddi ihlal" teşkil ettiği ifade edildi.

Açıklamada, Rubiales'in temyiz başvurusunun kabul edilmediği ve FIFA tarafından Ekim 2023'te verilen 3 yıl men cezasına yaptığı itirazın sonuçsuz kaldığı vurgulandı.

İspanya'nın şampiyon olduğu 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası finalinin ardından düzenlenen madalya töreninde, milli futbolcu Jennifer Hermoso'yu dudağından öpen Rubiales, gelen tepkiler üzerine istifa etmek zorunda kalmıştı.