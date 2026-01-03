DOLAR
Beşiktaş Antalya'da Salon Çalışmasıyla Devre Arası Hazırlığını Sürdürdü

Beşiktaş, Antalya'da sabah salonda Sergen Yalçın yönetiminde kuvvet, koordinasyon ve dayanıklılık çalışmalarıyla devre arası hazırlıklarını sürdürdü.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 15:33
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 15:33
Antrenmanın Detayları

Beşiktaş, devre arası hazırlıklarına Antalya'da bu sabah salonda yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleşen idman, kuvvet çalışmasıyla başladı.

Yaklaşık 1 saat süren idman, ilk bölümde kuvvet çalışmasının ardından koordinasyon çalışması yapıldı ve antrenman dayanıklılık çalışmasıyla tamamlandı.

