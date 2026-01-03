Beşiktaş Antalya'da Salon Çalışmasıyla Devre Arası Hazırlığını Sürdürdü

Antrenmanın Detayları

Beşiktaş, devre arası hazırlıklarına Antalya'da bu sabah salonda yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleşen idman, kuvvet çalışmasıyla başladı.

Yaklaşık 1 saat süren idman, ilk bölümde kuvvet çalışmasının ardından koordinasyon çalışması yapıldı ve antrenman dayanıklılık çalışmasıyla tamamlandı.

