Çayırova Belediyesi, iLAB Basketbol'u 97-67 Yendi | Türkiye Sigorta TBL

Türkiye Sigorta TBL 20. haftasında Çayırova Belediyesi, deplasmanda iLAB Basketbol'u 97-67 mağlup ederek ligdeki 16. galibiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 10:40
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 10:40
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi — 20. hafta

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 20. haftasında Çayırova Belediyesi, deplasmanda iLAB Basketbol'u 97-67 mağlup etti.

Erkekler Federasyon Kupası şampiyonluğunun ardından lig müsabakasına çıkan Çayırova Belediyesi, Beşiktaş Gain Spor Kompleksi'nde iLAB Basketbol ile karşılaştı. Müsabakaya etkili başlayan konuk ekip, ilk çeyreği 25-16, ilk yarıyı ise 44-37 önde tamamladı.

İkinci yarıda farkı açan Çayırova temsilcisi, üçüncü periyodu 69-51 önde geçti ve karşılaşmadan 97-67 galip ayrıldı. Bu sonuçla Çayırova Belediyesi, ligdeki 20. maçında 16. galibiyetini elde etti.

Karşılaşmada 30 sayı üreten Roberto Gallinat maçın en skorer ismi olurken, Ömer Utku Al 13, Jamari Traylor ise 12 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Maçın ardından Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, teknik heyet ve sporcuları tebrik etti.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

