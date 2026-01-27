Fenerbahçe - FCSB maçını Sırp hakem Nenad Minakovic yönetecek

UEFA Avrupa Ligi 8. haftasında Fenerbahçe, 29 Ocak Perşembe TSİ 23.00'te Romanya'da FCSB ile oynayacağı maçı Sırp hakem Nenad Minakovic yönetecek.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 12:48
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 12:48
Fenerbahçe - FCSB maçını Sırp hakem Nenad Minakovic yönetecek

Fenerbahçe - FCSB maçını Sırp hakem Nenad Minakovic yönetecek

UEFA Avrupa Ligi 8. haftasında Fenerbahçe, 29 Ocak Perşembe akşamı TSİ 23.00'te Romanya'da FCSB ile karşı karşıya gelecek. Maçı, Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Nenad Minakovic yönetecek.

Maç Detayları

Tarih: 29 Ocak Perşembe

Saat: TSİ 23.00

Ev sahibi: FCSB (Romanya)

Organizasyon: UEFA Avrupa Ligi, 8. hafta

Hakem Kadrosu

Başhakem: Nenad Minakovic

Yardımcılar: Nikola Borovic, Bosko Bozovic

Dördüncü hakem: Milan Mitic

VAR: Momcilo Markovic

AVAR: Jelena Cvetkovic

FENERBAHÇE'NİN, UEFA AVRUPA LİGİ 8. HAFTASINDA ROMANYA DEPLASMANINDA FCSB İLE OYNAYACAĞI MAÇI...

FENERBAHÇE'NİN, UEFA AVRUPA LİGİ 8. HAFTASINDA ROMANYA DEPLASMANINDA FCSB İLE OYNAYACAĞI MAÇI SIRBİSTAN FUTBOL FEDERASYONU'NDAN NENAD MİNAKOVİC YÖNETECEK.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğlaspor, Bucaspor 1928 Karşısına Hızla Hazırlanıyor
2
Çaykur Rizespor 1-1 Corendon Alanyaspor — Trendyol Süper Lig 19. Hafta
3
Balıkesir'de sömestrde kış spor okulları: Burhaniye Atatürk Spor Salonu doldu
4
Aydın'a 1 milyar 5 milyon TL'lik Yeni Spor Kompleksi: Efeler'de 4 bin kişilik salon
5
CEV Şampiyonlar Ligi: Halkbank 2-3 Knack Roeselare
6
Galatasaray 1-1 Atletico Madrid — Şampiyonlar Ligi (İlk Yarı)
7
Rasmus Ankersen: 'İstediğimiz oyuncuları kadromuza kattık' — Göztepe ara dönem değerlendirmesi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları