Fenerbahçe - FCSB maçını Sırp hakem Nenad Minakovic yönetecek
UEFA Avrupa Ligi 8. haftasında Fenerbahçe, 29 Ocak Perşembe akşamı TSİ 23.00'te Romanya'da FCSB ile karşı karşıya gelecek. Maçı, Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Nenad Minakovic yönetecek.
Maç Detayları
Tarih: 29 Ocak Perşembe
Saat: TSİ 23.00
Ev sahibi: FCSB (Romanya)
Organizasyon: UEFA Avrupa Ligi, 8. hafta
Hakem Kadrosu
Başhakem: Nenad Minakovic
Yardımcılar: Nikola Borovic, Bosko Bozovic
Dördüncü hakem: Milan Mitic
VAR: Momcilo Markovic
AVAR: Jelena Cvetkovic
