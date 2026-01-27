Elazığlı Hentbolcu Muhammed Emir Yıldırım U16 Milli Kampına Davet Edildi

Elazığlı hentbolcu Muhammed Emir Yıldırım, 27 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Konya’da düzenlenecek U16 Hentbol Milli Takım Kampı’na davet edildi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 13:48
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 13:48
Elazığlı Hentbolcu Muhammed Emir Yıldırım U16 Milli Kampına Davet Edildi

Elazığlı Hentbolcu Muhammed Emir Yıldırım U16 Milli Kampına Davet Edildi

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Muhammed Emir Yıldırım, 27 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Konya'da gerçekleştirilecek U16 Hentbol Milli Takım Kampı'na davet edildi.

Kampın Önemi

Kampa ülkenin farklı illerinden seçilen başarılı sporcular katılacak. Bu organizasyon, U16 Milli Takımının gelecek kadrosunun oluşturulması açısından kritik bir rol oynuyor ve genç sporcular için önemli bir fırsat sunuyor.

Elazığ'dan Tebrik ve Destek Mesajı

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimiz spor altyapısında son yıllarda elde edilen başarılar, özverili antrenörlerimiz ve sporcularımızın gayretiyle her geçen gün artmaktadır. Sporcumuz Muhammed Emir Yıldırım'ın U16 Hentbol Milli Takım Kampı’na davet edilmesi, Elazığ’ın spor alanındaki gelişiminin somut bir göstergesidir. Bu başarıda emeği bulunan antrenörümüz Yunus Altuner'i ve sporcumuzu tebrik ediyor, kamp sürecinde üstün başarılar diliyoruz. Gençlerimizin milli takımlarda yer alması, bizler için büyük bir gurur kaynağıdır"

Genç yaşına rağmen ortaya koyduğu performansla dikkat çeken Muhammed Emir Yıldırım, Elazığ hentbolunun son yıllarda yetiştirdiği umut vadeden sporcular arasında gösteriliyor.

MUHAMMED EMİR YILDIRIM MİLLİ TAKIM KAMPINA DAVET EDİLDİ

MUHAMMED EMİR YILDIRIM MİLLİ TAKIM KAMPINA DAVET EDİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde FCSB Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
2
Elazığlı Hentbolcu Muhammed Emir Yıldırım U16 Milli Kampına Davet Edildi
3
Trendyol Süper Lig 19. Hafta Hakemleri Açıklandı
4
Trendyol 1. Lig 23-27. Hafta Programı Açıklandı
5
Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK 0-0 Kocaelispor — İlk Yarıda Kartlar ve Fırsatlar
6
Bursaspor'un 6. Transferi: Talha Yünkuş
7
Aydınlı Sporcular Burgaz'da Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları