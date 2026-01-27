Bilecikli Sporcular Alanya ve Ankara'da Türkiye Finallerine Yükseldi

Alanya ve Ankara'daki müsabakalarda Bilecikli 6 sporcu yenilgisiz şekilde Türkiye Finalleri'ne yükseldi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 12:47
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 12:47
Müsabaka Özetleri ve İlerleyen Sporcular

Alanya ve Ankara’da gerçekleştirilen Doğu-Batı Grupları ile Ankara Seçmeleri müsabakalarında Bilecik’i temsil eden sporcular önemli bir başarıya imza attı. Turnuvalarda mücadele eden 6 sporcunun tamamı, rakiplerine yenilgi almadan Türkiye Finalleri’ne katılma hakkı kazandı.

Erkekler kategorisinde 51 kiloda millî sporcu kontenjanından direkt olarak Altuğ Gesge, 55 kiloda Batı Grubu üçüncüsü olan Durmuş Enes Bağ finallere yükseldi.

Kızlar kategorisinde ise 42 kiloda Doğu Grubu birincisi İrem İşel ve Doğu Grubu üçüncüsü Nazlı Efe, 46 kiloda Doğu Grubu birincisi Nisanur Faideci ile 52 kiloda Ankara Grubu birincisi Neslişah Ençok Türkiye Finalleri’nde mücadele etme hakkı elde etti.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Alanya ve Ankara’da düzenlenen müsabakalarda büyük bir başarı göstererek Türkiye Finalleri’ne yükselen tüm sporcularımızı ve antrenörümüz Hanife Yıldız’ı tebrik ediyorum. Sporcularımıza Türkiye Finalleri’nde başarılar diliyorum" dedi.

