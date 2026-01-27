Muğlaspor, Bucaspor 1928 Karşısına Hızla Hazırlanıyor

Muğlaspor, Bucaspor 1928 maçına iddialı hazırlanıyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk iddiasını sürdüren Muğlaspor, ligin 23. haftasında kendi sahasında karşılaşacağı Bucaspor 1928 maçı için antrenmanlara hız verdi.

Antrenmanda tempo ve disiplin vurgusu

Geçtiğimiz hafta sonu Beykoz deplasmanından 2-1’lik galibiyet ve 3 puanla dönen yeşil-beyazlılar, ara vermeden Çarşamba günü oynanacak kritik müsabakanın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Besim Durmuş yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışmalarının ardından sürdü.

Beykoz maçında uzun süre forma giyen oyuncular günü yenileme çalışmasıyla tamamlarken, diğer oyuncular dar alanda pas ve taktiksel oyun uygulamaları üzerinde yoğunlaştı. Antrenman boyunca teknik patron Besim Durmuş’un oyuncularına oyun disiplini ve konsantrasyon uyarılarında bulunduğu gözlendi.

Hedef üç puan, rehavete yer yok

Ligde 44 puanla 2. sırada bulunan ve liderlik koltuğunu hedefleyen “Ege’nin Efeleri”, ligin son sırasında bulunan Bucaspor 1928 karşısında hata yapmak istemiyor. Teknik heyet, rehavete yer vermemek adına hazırlıkları titizlikle sürdürüyor.

Muğlaspor, taraftarının desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılmayı amaçlarken, Çarşamba günkü karşılaşma öncesi motivasyon ve disiplin çalışmaları devam ediyor.

