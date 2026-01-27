Muğlaspor, Bucaspor 1928 Karşısına Hızla Hazırlanıyor

Muğlaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 23. haftasında Çarşamba günü oynayacağı Bucaspor 1928 maçının hazırlıklarını Besim Durmuş yönetiminde sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 13:04
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 13:04
Muğlaspor, Bucaspor 1928 Karşısına Hızla Hazırlanıyor

Muğlaspor, Bucaspor 1928 maçına iddialı hazırlanıyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk iddiasını sürdüren Muğlaspor, ligin 23. haftasında kendi sahasında karşılaşacağı Bucaspor 1928 maçı için antrenmanlara hız verdi.

Antrenmanda tempo ve disiplin vurgusu

Geçtiğimiz hafta sonu Beykoz deplasmanından 2-1’lik galibiyet ve 3 puanla dönen yeşil-beyazlılar, ara vermeden Çarşamba günü oynanacak kritik müsabakanın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Besim Durmuş yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışmalarının ardından sürdü.

Beykoz maçında uzun süre forma giyen oyuncular günü yenileme çalışmasıyla tamamlarken, diğer oyuncular dar alanda pas ve taktiksel oyun uygulamaları üzerinde yoğunlaştı. Antrenman boyunca teknik patron Besim Durmuş’un oyuncularına oyun disiplini ve konsantrasyon uyarılarında bulunduğu gözlendi.

Hedef üç puan, rehavete yer yok

Ligde 44 puanla 2. sırada bulunan ve liderlik koltuğunu hedefleyen “Ege’nin Efeleri”, ligin son sırasında bulunan Bucaspor 1928 karşısında hata yapmak istemiyor. Teknik heyet, rehavete yer vermemek adına hazırlıkları titizlikle sürdürüyor.

Muğlaspor, taraftarının desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılmayı amaçlarken, Çarşamba günkü karşılaşma öncesi motivasyon ve disiplin çalışmaları devam ediyor.

MUĞLASPOR’DA ROTA BUCASPOR 1928 HAZIRLIKLAR BAŞLADI

MUĞLASPOR’DA ROTA BUCASPOR 1928 HAZIRLIKLAR BAŞLADI

MUĞLASPOR’DA ROTA BUCASPOR 1928 HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğlaspor, Bucaspor 1928 Karşısına Hızla Hazırlanıyor
2
Çaykur Rizespor 1-1 Corendon Alanyaspor — Trendyol Süper Lig 19. Hafta
3
Balıkesir'de sömestrde kış spor okulları: Burhaniye Atatürk Spor Salonu doldu
4
Aydın'a 1 milyar 5 milyon TL'lik Yeni Spor Kompleksi: Efeler'de 4 bin kişilik salon
5
CEV Şampiyonlar Ligi: Halkbank 2-3 Knack Roeselare
6
Galatasaray 1-1 Atletico Madrid — Şampiyonlar Ligi (İlk Yarı)
7
Rasmus Ankersen: 'İstediğimiz oyuncuları kadromuza kattık' — Göztepe ara dönem değerlendirmesi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları