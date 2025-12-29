Çayırovalı Sporculardan 2025'te 354 Madalya ve 14 Kupa

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları, 2025 yılında katıldıkları ulusal ve uluslararası müsabakalarda toplam 354 madalya ve 14 kupa elde ederek şehrin gururu oldu.

Branşlara Göre Başarılar

Karate: 20 altın, 10 gümüş, 26 bronz.

Kick boks: 34 altın, 21 gümüş, 38 bronz ve 1 kupa.

Cimnastik: 15 altın, 5 gümüş, 10 bronz ve 4 kupa.

Futbol: 4.

Voleybol: 1 kupa.

Halk oyunları: 60 altın ve 4 kupa.

Yüzme: 40 altın, 32 gümüş, 17 bronz.

Atletizm: 10 altın, 5 gümüş, 11 bronz.

Kulüp yetkilileri, elde edilen bu başarılı sonuçların 2026 yılında da artarak devam etmesini hedeflediklerini belirtti.

