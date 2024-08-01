Çaykur Didi Stadı Sezona Hazırlanıyor

Çaykur Didi Stadı Yenileniyor

Trendyol Süper Lig takımından Çaykur Rizespor, maçlarını oynadığı Çaykur Didi Stadı'ndaki zemin yenileme çalışmalarına hız vermiş durumda. Stat zemininde gerçekleştirilen bu yenileme işlemi, yeni sezonun başlamasından önce tamamlanması hedefleniyor.

Yenileme Çalışmalarının Detayları

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, zemin yenileme çalışmalarının 20 Mayıs'ta başladığı ve bir hafta içerisinde sona ermesinin beklendiği ifade edildi. Stadın yeni hibrit zeminine ek olarak, alttan ısıtma, vakumlu su tahliye ve havalandırma sistemi gibi modern teknolojiler de entegre ediliyor.

Sezon Açılışı Ve İlk Maç

Çaykur Didi Stadı, 12 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00'de gerçekleştirilecek olan Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir karşılaşmasıyla yeni sezona merhaba diyecek. Bu önemli maç, hem takım hem de taraftarlar için heyecanla bekleniyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un maçlarını oynadığı Çaykur Didi Stadı'nın zemini sezon öncesi yenileniyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un maçlarını oynadığı Çaykur Didi Stadı'nın zemini sezon öncesi yenileniyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un maçlarını oynadığı Çaykur Didi Stadı'nın zemini sezon öncesi yenileniyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un maçlarını oynadığı Çaykur Didi Stadı'nın zemini sezon öncesi yenileniyor.