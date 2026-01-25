Çaykur Rizespor 1-1 Corendon Alanyaspor — Trendyol Süper Lig 19. Hafta

Çaykur Rizespor 1-1 Corendon Alanyaspor
Trendyol Süper Lig 19. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
62. dakikada sol kanattan Valentin Mihaila’nın ceza sahasına ortasında sağ kanatta topla buluşan Taha’nın biraz ceza sahasına pasında Laçi meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Hakem Halil Umut Meler, VAR’dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyerek golü ofsayt nedeniyle iptal etti.
80. dakikada Hojer’in kendi sahasının solundan savunmanın arkasına doğru gönderdiği derinlemesine pasta topla buluşan Mihaila’nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
89. dakikada Hagi’nin sol kanattan ceza sahasının dışından gönderdiği pasta ceza sahası içinde Steve Mounie’nin dokunuşunda top ağlara gitti. 1-1
Hakemler
Hakemler: Halil Umut Meler, Samet Çavuş, Ali Can Alp
Çaykur Rizespor Kadrosu
Çaykur Rizespor: Yahia Fofana, Altin Zeqiri (Mithat Pala dk. 73), Taha Şahin, Samet Akaydin, Modibo Sagnan, Casper Hojer, Qazim Laçi, Giannis Papanikolaou, Ibrahim Olawoyin (Taylan Antalyalı dk. 84), Antonio Augusto (Valentin Mihaila dk. 60), Ali Sowe (Halil İbrahim Dervişoğlu dk. 84)
Yedekler: Erdem Canpolat, Attila Mocsi, Muhamed Buljubasic, Adedire Mebude, Yakup Ayan, Emrecan Bulut
Teknik Direktör: Recep Uçar
Corendon Alanyaspor Kadrosu
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Nuno Lima (Fatih Aksoy dk. 67), Fidan Aliti, Ümit Akdağ (Elia Meschack dk. 84), Baran Mogultay (İbrahim Kaya dk. 46), Gaius Makouta, Maestro, Ruan, Efecan Karaca (Ianis Hagi dk. 72), Ui-jo Hwang, Güven Yalçın (Steve Mounie dk. 73)
Yedekler: Paulo Victor, Batuhan Yavuz, Bruno Viana, Nicolas Janvier, Uchenna Ogundu
Teknik Direktör: Joao Peraira
Maçın öne çıkanlar
Goller: Mihaila (dk. 80) (Çaykur Rizespor), Mounie (dk. 89) (Corendon Alanyaspor)
Kırmızı kartlar: Giannis Papanikolaou (dk. 8) (Çaykur Rizespor), Maestro (dk. 42) (Corendon Alanyaspor)
Sarı kartlar: Zeqiri (Çaykur Rizespor), Ruan, Ianis Hagi, Fidan Aliti (Corendon Alanyaspor)
