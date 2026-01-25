Özderespor 2-0 İmren Alaçatıspor — İzmir Süper Amatör Lig

Özderespor, İzmir Süper Amatör Lig E Grubu 17. haftasında İmren Alaçatıspor'u 2-0 mağlup etti; goller Çağrı Gürbüz (15') ve Mustafa Gülmez (50').

Yayın Tarihi: 25.01.2026 20:23
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 20:23
Özderespor 2-0 İmren Alaçatıspor — İzmir Süper Amatör Lig

Özderespor 2-0 İmren Alaçatıspor — İzmir Süper Amatör Lig

E Grubu 17. hafta maç özeti

İzmir Süper Amatör Lig E Grubu’nun 17. haftasında İmren Alaçatıspor, deplasmanda Özderespor’a 2-0 mağlup oldu.

Ligin bitimine iki hafta kala oynanan mücadelede ev sahibi Özderespor, etkili oyunuyla sahadan galibiyetle ayrıldı. Maçın ilk golü, 15. dakikada Özderesporlu futbolcu Çağrı Gürbüz’ün ayağından geldi. Bu golle birlikte ilk yarı, Özderespor’un 1-0lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya da kontrollü başlayan Özderespor, maçın skorunu belirleyen golü 50. dakikada Mustafa Gülmez ile buldu. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca mücadele Özderespor’un 2-0lık galibiyetiyle sona erdi.

Bu sonuçla İmren Alaçatıspor, deplasmandan puansız ayrılmasına rağmen lig sıralamasında 23 puanla 3. sıradaki yerini korudu.

İmren Alaçatıspor, ligin son maçında 1 Şubat Pazar günü yerel derbide Çeşme Belediyespor'u sahasında konuk edecek. Güvenlik önlemleri nedeniyle Çeşme Belediyespor taraftarlarının karşılaşmaya alınmayacağı bildirildi. İmren Alaçatıspor taraftarları ücretsiz biletlerini kulüp binasından kayıt yaptırarak temin edebilecek. Karşılaşmada seyirci sayısı bin kişiyle sınırlandırıldı.

İZMİR SÜPER AMATÖR LİG E GRUBU’NUN 17. HAFTASINDA MÜCADELE EDEN İMREN ALAÇATISPOR, DEPLASMANDA...

İZMİR SÜPER AMATÖR LİG E GRUBU’NUN 17. HAFTASINDA MÜCADELE EDEN İMREN ALAÇATISPOR, DEPLASMANDA KARŞILAŞTIĞI ÖZDERESPOR’A 2-0 MAĞLUP OLDU.

İZMİR SÜPER AMATÖR LİG E GRUBU’NUN 17. HAFTASINDA MÜCADELE EDEN İMREN ALAÇATISPOR, DEPLASMANDA...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsmail Yüksek sakatlandı: Fenerbahçe-Göztepe'de 38. dakikada oyundan çıktı
2
Fenerbahçe 1-1 Göztepe — Trendyol Süper Lig 19. Hafta (İlk Yarı)
3
Sami Uğurlu: "Çalışmamız gereken çok şey var" — Antalyaspor 2-1 galip
4
Manisa FK 1-0 İstanbulspor | Trendyol 1. Lig 22. Hafta
5
Metin Diyadin: Hak etmediğimiz mağlubiyet
6
Çaykur Rizespor’dan Kırmızı Kart ve İptal Gol Tepkisi: Fatih Bakoğlu’ndan Sert Açıklama
7
Efeler Ligi: Halkbank 3-0 Altekma

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları