Özderespor 2-0 İmren Alaçatıspor — İzmir Süper Amatör Lig
E Grubu 17. hafta maç özeti
İzmir Süper Amatör Lig E Grubu’nun 17. haftasında İmren Alaçatıspor, deplasmanda Özderespor’a 2-0 mağlup oldu.
Ligin bitimine iki hafta kala oynanan mücadelede ev sahibi Özderespor, etkili oyunuyla sahadan galibiyetle ayrıldı. Maçın ilk golü, 15. dakikada Özderesporlu futbolcu Çağrı Gürbüz’ün ayağından geldi. Bu golle birlikte ilk yarı, Özderespor’un 1-0lık üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıya da kontrollü başlayan Özderespor, maçın skorunu belirleyen golü 50. dakikada Mustafa Gülmez ile buldu. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca mücadele Özderespor’un 2-0lık galibiyetiyle sona erdi.
Bu sonuçla İmren Alaçatıspor, deplasmandan puansız ayrılmasına rağmen lig sıralamasında 23 puanla 3. sıradaki yerini korudu.
İmren Alaçatıspor, ligin son maçında 1 Şubat Pazar günü yerel derbide Çeşme Belediyespor'u sahasında konuk edecek. Güvenlik önlemleri nedeniyle Çeşme Belediyespor taraftarlarının karşılaşmaya alınmayacağı bildirildi. İmren Alaçatıspor taraftarları ücretsiz biletlerini kulüp binasından kayıt yaptırarak temin edebilecek. Karşılaşmada seyirci sayısı bin kişiyle sınırlandırıldı.
