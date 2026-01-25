Altay 1-0 Denizli İdmanyurdu — TFF 3. Lig 4. Grup 18. Hafta

Altay 1-0 Denizli İdmanyurdu

Maç Özeti

TFF 3. Lig 4. Grup 18. haftasında Altay, sahasında karşılaştığı Denizli Denizli İdmanyurdu'nu 1-0 mağlup etti.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Alp Tanırgan, Uğur Aydoğdu, Ahmet Emre Akbulut

Gol: Ünal Kavlak (dk. 64) — Altay

Sarı kartlar: Mert Yıldırım (Altay), Ferhat Canlı (Denizli İdmanyurdu)

Altay 11'i ve Değişiklikler

Altay: Galip Mendeş, İbrahim Kiravi (Ege Parmaksız dk. 67), Sefa Özdemir, Mert Yıldırım (Nurullah Efe Kocatürk dk. 78), Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam, Mehmet Onur Yıldız (Deniz Kadah dk. 46), Emre Tangeldı (Yunus Efe Sarıkaya dk. 67), Mehmet Nur Kaymaz, Ünal Kavlak (Özay Hepgüler dk. 90), Hikmet Çolak

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

Denizli Denizli İdmanyurdu 11'i ve Değişiklikler

Denizli Denizli İdmanyurdu: Kemal Mert Özyiğit, Nazmi Candoğan, Cihangir Çağlıyan, Emre Akbulut (Efe Kartal dk. 71), Mustafa Arda Mutlu, Salih Yiğit (Ethem Vardar dk. 71), Vefa Gültek (Ferhat Canlı dk. 60), Hüseyin Biber (Mehmet Berke Yanmaz dk. 88), Murat Torun, Emirhan Kahraman, Yunus Emre Duyan

Teknik Direktör: Okan Kayhan

Altay, Ünal Kavlak'ın 64. dakikada kaydettiği golle maçı 1-0 kazanırken, her iki takımda da maçın kritik anlarında yapılan oyuncu değişiklikleri sonucu belirledi.

