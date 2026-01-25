Trabzonspor 90-73 Erokspor
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi - 17. Hafta
Trabzonspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 17. haftasında sahasında konuk ettiği Erokspor’u 90-73 mağlup etti.
Karşılaşma Hayri Gür Spor Salonu’nda oynandı. Trabzonspor ilk periyodu 21-11 önde tamamladı.
İkinci periyotta 22 sayı üreten ev sahibi ekip, devreyi 43-36 üstün tamamladı.
Üçüncü periyotta tekrar 22 sayı bulan Karadeniz ekibi, son periyoda 65-55 önde girdi.
Trabzonspor, son periyotta oyununu sürdürerek maçı 90-73 ile tamamladı.
