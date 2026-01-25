Trabzonspor 90-73 Erokspor - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 17. Hafta

Trabzonspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 17. haftasında Erokspor'u 90-73 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 19:39
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 19:39
Trabzonspor 90-73 Erokspor - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 17. Hafta

Trabzonspor 90-73 Erokspor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi - 17. Hafta

Trabzonspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 17. haftasında sahasında konuk ettiği Erokspor’u 90-73 mağlup etti.

Karşılaşma Hayri Gür Spor Salonu’nda oynandı. Trabzonspor ilk periyodu 21-11 önde tamamladı.

İkinci periyotta 22 sayı üreten ev sahibi ekip, devreyi 43-36 üstün tamamladı.

Üçüncü periyotta tekrar 22 sayı bulan Karadeniz ekibi, son periyoda 65-55 önde girdi.

Trabzonspor, son periyotta oyununu sürdürerek maçı 90-73 ile tamamladı.

TRABZONSPOR, TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ'NİN 17. HAFTASINDA SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI...

TRABZONSPOR, TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ'NİN 17. HAFTASINDA SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI EROKSPOR'U 90-73 MAĞLUP ETTİ.

TRABZONSPOR, TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ'NİN 17. HAFTASINDA SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray Yaser Asprilla'yı Sezon Sonuna Kadar Bedelsiz Kiraladı
2
TFF 3. Lig: Karabük İdmanyurduspor 1-0 Düzcespor
3
Yaser Asprilla: "Taraftarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum"
4
Çaykur Rizespor 1-1 Corendon Alanyaspor — Trendyol Süper Lig 19. Hafta
5
Trabzonspor 90-73 Erokspor - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 17. Hafta
6
Antalyaspor 2-1 Gençlerbirliği | Trendyol Süper Lig 19. Hafta
7
Gümüşhane'de 33. Kar Voleybolu Şenliği Ahmet Çalık Anısına Coşkuyla Gerçekleşti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları