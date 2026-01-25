Recep Uçar: Skor bizi mutlu etmedi — Çaykur Rizespor 1-1 Alanyaspor

Maç Sonrası Değerlendirme

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından teknik direktör Recep Uçar basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'Skor bizi mutlu etmedi, ne beni ne oyuncularımı. Ama oyuncularımın ortaya koyduğu mücadeleden, özellikle 11’e 10 oyundaki taktiksel sadakatten genel olarak memnunum'

Uçar, uzun bir aradan sonra evlerinde maça çıktıklarını belirterek, skordan memnun olmasa da oynanan oyundan memnun olduğunu ifade etti. Değişikliğin etkisiyle Augusto sakatlanıp yerine Valentinin girmesinin ardından oyunun genelinde ciddi geçişler yakaladıklarını anlattı. Bu süreçte bir pozisyonda Laci ile golü bulduklarını, ancak Halil Hoca'nın o pozisyonun ofsayt olduğu görüşünü ilettiğini aktardı.

Uçar, pozisyonun bir metre civarında olduğunu söyleyenlerin bulunduğunu belirtip itirazı olmadığını kaydetti ve 'acaba orada olmasa savunma oyuncusu o topa dokunur mu dokunmaz mı, genel yorumu insanlara bırakıyorum' dedi. 1-1'lik sonucun ne kendisini ne oyuncularını mutlu etmediğini yineledi.

Teknik direktör, 'Futbol şansı son dönemlerde bizden yana değil, kabul ediyorum; ama devam edeceğiz. Çok mücadele edeceğiz, çok isteyeceğiz' sözleriyle kararlılık mesajı verdi. Uçar, ligin ikinci yarısında hem oynadığı oyunla keyif veren hem de kimseye karşı oyun olarak kaybetmeyen bir Rizespor izletme arzusunda olduklarını vurguladı.

Uçar, maç sonrası Alanyaspor'u aldıkları puandan dolayı tebrik etti.

