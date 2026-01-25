Antalyaspor 2-1 Gençlerbirliği | Trendyol Süper Lig 19. Hafta

Trendyol Süper Lig 19. haftasında Antalyaspor, Corendon Airlines Park'ta Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti; goller Saric, Van de Streek ve Koita'dan geldi.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 19:39
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 19:39
Maç sonucu: Antalyaspor 2-1 Gençlerbirliği

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Murat Şener, Mert Bulut

Maç özeti

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında oynanan mücadelede Gençlerbirliği, 13. dakikada Koita ile öne geçti. Ev sahibi Antalyaspor, 26. dakikada Saric'in golüyle eşitliği sağladı ve ikinci yarıda 63. dakikada Van de Streek'in fileleri sarsmasıyla karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakika: Hüseyin’in hatalı pasını iyi değerlendiren Koita, ceza sahası yayı solundaki Niang’a pasını aktardı. Topu kontrol eden Niang’ın sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından az farkla dışarı gitti.

63. dakika: Orta alanda topla buluşan Ballet’in sol kanattaki Samet’e aktardığı pas sonrası yapılan ortada, arka direkte iyi yükselen Van de Streek kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

74. dakika: Van de Streek’in pasıyla ceza sahası yayının solunda topla buluşan Ballet’in sol ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

Kadrolar

Antalyaspor: Cuesta, Bünyamin Balcı (Giannetti dk. 65),Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Paal, Soner Dikmen, Safuri, Samet Karakoç (Doğukan Sinik dk. 64), Saric (Ceesay dk. 76) Storm (Ballet dk. 46) , Van de Streek (Bahadır Öztürk dk. 90+3)

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Cikiya, Hasan Yakup İlcin, Ensar Buğra Tivsiz, Boli

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek (Abdurrahim Dursun dk. 76), Kelven, Dele-Bashiru (Samed Onur dk. 87), Oğulcan Ulgun, Niang, Metehan Mimaroğlu (Dilhan Demir dk. 87), Tongya (Varesanovic dk. 78), Koita

Yedekler: Erhan Erentürk, Hanousek, Arda Çağan Çelik, Martor, Ensar Kemaloğlu, Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Detaylar

Goller: Saric (dk. 26), Van de Streek (dk. 63) (Antalyaspor), Koita (dk. 13) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Soner Dikmen, Van de Streek (Antalyaspor), Niang, Pereira, Abdurrahim Dursun (Gençlerbirliği)

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

