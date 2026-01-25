Antalyaspor 2-1 Gençlerbirliği | Trendyol Süper Lig 19. Hafta

Trendyol Süper Lig 19. haftasında Antalyaspor, Corendon Airlines Park'ta Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti; goller Saric, Van de Streek ve Koita'dan geldi.