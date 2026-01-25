Çeşme Belediyespor 90+9'da Turan Esmer'le kazandı: Ligde kalmayı garantiledi

İzmir Süper Amatör Lig E Grubu 17. hafta: Çeşme 3-2 Güzelbahçe

İzmir Süper Amatör Lig E Grubu'nun 17. haftasında Çeşme Belediyespor, sahasında Güzelbahçe Belediyespor'u 3-2 mağlup ederek bitime iki hafta kala ligde kalmayı matematiksel olarak garantiledi.

Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip, 15. dakikada Batuhan Çoban'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla tamamladı.

İkinci yarıya kontrollü başlayan Çeşme Belediyespor, 50. dakikada Mehmet Yiğit Ercan'ın golüyle farkı ikiye çıkardı. Bu golün ardından Güzelbahçe Belediyespor yedek kulübesinde tansiyon yükselirken, teknik direktör Hakan Koldaş ile yardımcı Hüsnü Ekim kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.

Maçın son bölümünde konuk ekip oyuna ağırlığını koydu; 80. dakikada Diyar Eşin ve 87. dakikada Koray Şengül'ün golleriyle skor 2-2'ye geldi.

Karşılaşmanın son sözü uzatma dakikalarında söylendi: 90+9. dakikada Turan Esmer'in golüyle Çeşme Belediyespor yeniden öne geçti. Gol sevincinde formasını çıkardığı gerekçesiyle Turan Esmer kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı, ancak bu gol ev sahibi ekibe üç puanı getirdi.

Bu galibiyetle Çeşme Belediyespor puanını 20'ye yükselterek lig sıralamasında 6. sıraya yerleşti. Özderespor 17 puanla 7. sırada yer alırken, düşme hattındaki Yelkispor 16 puanla alt sıralarda bulunuyor. Ligin son sırasında yer alan Gümüldürspor ise ligden çekildiği için düşmesi kesinleşen takım oldu.

Çeşme Belediyespor, ligin son haftasında 1 Eylül Pazar günü deplasmanda yerel derbi maçında İmren Alaçatıspor ile karşı karşıya gelecek. Güvenlik önlemleri nedeniyle Çeşme Belediyespor taraftarlarının maça alınmayacağı karşılaşmada, İmren Alaçatıspor taraftarları ücretsiz biletlerini kulüp binasından kayıt yaptırarak temin edebilecek. Mücadelede seyirci sayısı bin kişiyle sınırlandırıldı.

ÇEŞME BELEDİYESPOR, SAHASINDA KONUK ETTİĞİ GÜZELBAHÇE BELEDİYESPOR’U 3-2 MAĞLUP EDEREK BİTİME İKİ HAFTA KALA LİGDE KALMAYI GARANTİLEDİ