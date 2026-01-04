DOLAR
Çaykur Rizespor Antalya kampında: İkinci devre hazırlıkları sürüyor

Çaykur Rizespor, Antalya Serik'teki kampında Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde ikinci devre hazırlıklarını sürdürüyor; salon ve saha antrenmanları yapıldı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 23:50
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 23:51
Çaykur Rizespor Antalya kampında ikinci devre hazırlıklarını sürdürüyor

Çaykur Rizespor, devre arası kamp hazırlıkları için bulunduğu Antalya’nın Serik ilçesindeki kampında çalışmalarını sürdürüyor.

Antrenman programı ve detaylar

Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleşen çalışmada yeşil-mavili ekip, günün ilk antrenmanını salonda yaptı. Günün ikinci bölümünde ise sahaya çıkarak kondisyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5’e 2 top kapma ve taktik uygulamalarla devam etti. Antrenman, yarı sahada çift kale maç ile son buldu.

