Çaykur Rizespor Antalya kampını tamamladı

Antalya'nın Serik ilçesinde son idmanla kamp sona erdi

Çaykur Rizespor, Süper Lig’in ikinci devresi öncesi Antalya’nın Serik ilçesinde sürdürdüğü kamp çalışmalarını tamamladı.

Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen son antrenmanla kamp programına nokta koyuldu.

Kampın son gününde futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından rondo çalışması yaptı. Daha sonra çıkışlar ve sonuçlandırma üzerinde duran ekip, idmanın son bölümünde ise duran top organizasyonları çalıştı.

Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası’nda yarın saat 13.00’te Erzurumspor FK'ya konuk olacak.

