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Çaykur Rizespor, Antalyaspor'u 2-1 Yenerek 3 Puan Aldı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 22:18
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 22:18
Çaykur Rizespor, Antalyaspor'u 2-1 Yenerek 3 Puan Aldı

Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor'un Başarılı Maçı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında, Çaykur Rizespor, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Maçın Önemli Anları

Maçın 86. dakikasında, Samudio ceza sahası dışından etkili bir şut çekti ancak kaleci Piric topu kontrol etti. Fakat 87. dakikada, Antalyaspor'dan Mert Yılmaz, sağ kanattan yerden bir şut attı. Şut, Gaich tarafından süzülen ve savunmadan seken topa dokunarak, Antalyaspor'un maçta farkı 1'e indirmesini sağladı: 2-1.

Bu sonuçla, Çaykur Rizespor karşılaşmadan galip ayrılarak ligdeki yerini güçlendirdi.

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