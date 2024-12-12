Sivasspor, Sipay Bodrum FK Maçına Hazır!

Sivasspor, Sipay Bodrum FK Maçı İçin Son Hazırlıklarını Tamamladı

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İdman, 5'e 2 pas organizasyonlarıyla devam etti ve taktik çalışmaların yer aldığı son bölümle noktalandı. Takımın dikkatli ve motivasyonlu olduğu gözlemlenirken, sezonun önemli karşılaşmalarından biri için geri sayım sürüyor.

Maç öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, bugün Bodrum'a giderek kampa girecek. Sipay Bodrum FK ile Net Global Sivasspor, yarın saat 20:00'de Grey Beton Bodrum Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada hakem Cihan Aydın görev yapacak.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana Bekir Turaç Böke de katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana Bekir Turaç Böke de katıldı.