Türkiye Curling'de Tarihi Sezon: Başkan Şebin Hedefleri Açıkladı

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, ülkemizin curlingin tarihinde en iyi sezonunu yaşadığını ifade etti. AA muhabirine açıklamalarda bulunan Şebin, 2025 hedefleri doğrultusunda devam eden sezonun değerlendirmesini yaptı.

Başarılarla Dolu Bir Sezon

Başkan Şebin, geride kalan sezonda önemli başarılar kaydettiklerini vurgulayarak, "Avrupa Şampiyonası, hem kadınlar hem erkekler hem de karışık çiftlerde çok olumlu geçti. Olimpik milli takımlarımız, yurt dışında birçok hazırlık turnuvası ve kamp çalışması gerçekleştirdi. Her takım, yaklaşık 7-8 turnuvaya katıldı. Tarihimizin en iyi sezonunu geçiriyoruz. Çünkü 11 yıllık bir federasyon olmamıza rağmen yaklaşık 100 yıllık başarıya ulaşmayı başardık," dedi.

Şebin, rakip ülkelerin uzun yıllar önce curling ile tanıştığını hatırlatarak, "Türkiye 2011'de bu branşla tanışmasına rağmen, şu an kadınlarda dünyanın en iyi 10, karışık çiftlerde ise en iyi 17 ülkesi arasındayız. Milli takım sporcularımızın çalıştığı tek olimpik tesisimiz Erzurum’da bulunmakta. Öte yandan, Kanada'da 2400 curling salonu yer alıyor," şeklinde açıkladı.

Tesisleşme İhtiyacı ve 2026 Olimpiyatları

Yeni curling tesislerinin açılıp açılmayacağı yönündeki bir soruya, "Tesisleşme noktasında talebi yıllardır yapıyoruz, ancak diğer branşların daha öncelikli olduğu anlaşılıyor. Öncelikle artık curling için yeni tesisler yapılmasının zamanı gelmiştir. Olimpiyatlara katıldığımız takdirde, Türkiye’nin birçok yerine tesis kurulması için bakanlıkla görüşmeleri güncellememiz gerekiyor," diye yanıt verdi.

Şebin, 2026 Kış Olimpiyatları'nın en büyük hedefleri arasında yer aldığını belirtti ve "2026'da yapılacak Kış Olimpiyatları'nın son kota yılı olduğu için bu sezona büyük önem verdik. Yeni başlayan sporcularımız ustalık dönemine geçiyor ve dünya ile başa baş mücadele ediyoruz. Tek hedefimiz olimpiyatlara katılmak. Oraya gittiğimizde dereceyi zorlayacak şekilde mücadele edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Olimpiyat Hedeflerine Yakınlaşma