Çaykur Rizespor, Arnavut Yıldız Qazim Laçi'yi Kadrosuna Kattı

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'de önemli bir transfer gerçekleştirdi. Arnavut futbolcu Qazim Laçi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-mavili kulüp, yaptığı açıklamada, Çek Cumhuriyeti'nin Chance Liga ekiplerinden Sparta Prag ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Laçi, Türkiye'ye gelerek Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Laçi'nin tetkikleri ve muayenesi akciğer ve efor testiyle başarılı bir şekilde tamamlandı. Açıklamada, “Sparta Prag ve futbolcu ile yapılan protokollerin ardından Laçi, 3 yıllık anlaşmayı imzaladı.” ifadeleri yer aldı.

Arnavutluk Milli Takım formasını da terleten Laçi, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi, Çekya Ligi ve Çekya Kupası dahil olmak üzere 50 maçta forma giydi. Yeni transferimiz Qazim Laçi'ye hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Arnavut futbolcu Qazim Laçi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Çek Cumhuriyeti Chance Liga ekiplerinden Sparta Prag ile anlaşmaya varılmasının ardından deneyimli orta saha oyuncusu Laçi, Türkiye'ye gelerek Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Arnavut futbolcu Qazim Laçi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Çek Cumhuriyeti Chance Liga ekiplerinden Sparta Prag ile anlaşmaya varılmasının ardından deneyimli orta saha oyuncusu Laçi, Türkiye'ye gelerek Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.