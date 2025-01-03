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Çaykur Rizespor-Beşiktaş Maçında Okta'nın Değerlendirmesi: "İstediğimiz Oyunu Serigileyemedik"

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, Rizespor ile olan 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 22:49
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 22:49
Çaykur Rizespor-Beşiktaş Maçında Okta'nın Değerlendirmesi: "İstediğimiz Oyunu Serigileyemedik"

Çaykur Rizespor-Beşiktaş Maçının Ardından

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Halim Okta, maç sonrası istedikleri oyunu sergileyemediklerini vurguladı.

Rize Zor Bir Deplasman

Okta, düzenlenen basın toplantısında, Rize'nin çok zor bir deplasman olduğunu belirtirken, "Maçta istediklerimizi ortaya koyamadık. Çok fazla pozisyon verdik ve bu pozisyonların çoğunu kaptırdığımız basit toplardan kaynaklı yaşadık. İstediğimiz bir oyunu gerçekleştiremedik maalesef. Böyle bir akşam oldu." dedi.

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