Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic'i Kadrosuna Ekledi

Çaykur Rizespor'dan Yeni Transfer Hamlesi

Trendyol Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, Beşiktaş ile yaptığı anlaşmanın ardından Bosnalı orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic'i kadrosuna kattı.

Hadziahmetovic Sağlık Kontrolünden Geçti

Yeşil-mavili kulüp, yapılan resmi açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolünden geçtiğini belirtti. Hadziahmetovic ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalanması da duyuruldu.

Yeni Transfer İçin Başarı Dilekleri

Açıklamada, yeni transfer edilen Amir Hadziahmetovic'e Çaykur Rizespor formasıyla başarılar diliyoruz. Taraftarlar, bu transfer ile birlikte takımlarının daha da güçlenmesini bekliyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic kadrosuna kattı.