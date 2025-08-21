Çaykur Rizespor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Antrenmanda güç ve dayanıklılık vurgusu

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı 30 Ağustos Cumartesi tarihli Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenman, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirildi. Futbolcular, iki grup halinde güç ve dayanıklılık çalışması yaptı ve idmanı dar alanda yapılan çift kale maçla tamamladı.

Tedavisi devam eden Doğanay Avcı, sağlık ekibi gözetiminde takımdan ayrı koştu.

Çaykur Rizespor, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarınki antrenmanla sürdürecek.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde devam etti. Antrenmanda Jurecka da yer aldı.