Çaykur Rizespor, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Çaykur Rizespor, 30 Ağustos'taki Galatasaray maçı öncesi Mehmet Cengiz Tesisleri'nde İlhan Palut yönetiminde güç ve dayanıklılık çalıştı; Doğanay Avcı takımdan ayrı koştu.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 15:38
Antrenmanda güç ve dayanıklılık vurgusu

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı 30 Ağustos Cumartesi tarihli Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenman, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirildi. Futbolcular, iki grup halinde güç ve dayanıklılık çalışması yaptı ve idmanı dar alanda yapılan çift kale maçla tamamladı.

Tedavisi devam eden Doğanay Avcı, sağlık ekibi gözetiminde takımdan ayrı koştu.

Çaykur Rizespor, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarınki antrenmanla sürdürecek.

