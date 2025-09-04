DOLAR
Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Çaykur Rizespor, 15 Eylül'de oynanacak Gençlerbirliği maçı öncesi Mehmet Cengiz Tesisleri'nde İlhan Palut yönetiminde test ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 21:24
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 21:29
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazartesi günü sahasında karşılaşacağı Gençlerbirliği maçı öncesi çalışmalarını hızlandırdı.

Antrenmanın Yapıldığı Yer ve Sorumlu

Yeşil-mavili ekip, hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde sürdürdü.

Antrenman Programı ve Testler

Günün ilk çalışması salon ortamında gerçekleştirilen dayanıklılık ve denge testi ölçümleri ile başladı. Sahada ise oyuncuların kondisyonunu ölçmek amacıyla hız testi uygulandı.

Akşam antrenmanında saha çalışmaları yoğunlaştı; oyuncular iki grup halinde pas çalıştı, dört takım halinde düzenlenen turnuva maçının ardından taktik çalışması yapıldı.

Kadro Durumu ve Sonraki Adımlar

Antrenmanda, milli takım kamplarında bulunan futbolcular yer almadı. Karadeniz ekibi hazırlıklarına yarın devam edecek.

Antrenmanda Zeqiri de yer aldı.

