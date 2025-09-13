Çaykur Rizespor, Jesurun Rak-Sakyi'yi 1 Yıllığına Kiraladı

Çaykur Rizespor, Crystal Palace'tan Gana asıllı İngiliz futbolcu Jesurun Rak-Sakyi'yi 1 yıllığına kiraladı; kulüp transferi resmen açıkladı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 00:21
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 00:22
Çaykur Rizespor, Jesurun Rak-Sakyi'yi 1 Yıllığına Kiraladı

Çaykur Rizespor, Jesurun Rak-Sakyi'yi 1 yıllığına kiraladı

Transfer Detayları

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Gana asıllı İngiliz futbolcu Jesurun Rak-Sakyi'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace ile oyuncu arasında varılan anlaşma sonrası Rak-Sakyi, Rize'ye gelerek 1 yıllık kiralık sözleşmeyi imzaladı.

Açıklamada yer alan ifadede, 'Yeni transferimiz Rak-Sakyi'ye hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.' denildi.

Oyuncu Profili

22 yaşındaki Rak-Sakyi, daha önce İngiltere genç milli takımlarında forma şansı bulmuştu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Gana asıllı İngiliz futbolcu Jesurun Rak-Sakyi'yi...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Gana asıllı İngiliz futbolcu Jesurun Rak-Sakyi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Gana asıllı İngiliz futbolcu Jesurun Rak-Sakyi'yi...

İLGİLİ HABERLER

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray'da Eylül Divan Kurulu: Özbek'ten Tüzük ve Futbol Mesajı
2
Kadınlar Voleybolunda Bahçelievler Galibiyeti
3
Serge Aurier'in sahalara dönüş tarihi belli oldu
4
RAMS Başakşehir Jakub Kaluzinski transferini resmen açıkladı
5
TYF Anadolu Yelken Ligi 3. Ayak Kayseri Optimist Yarışları Başladı
6
Sivasspor, Sarıyer maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı
7
Almanya 98-86 Finlandiya: EuroBasket 2025'te Finalde

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak