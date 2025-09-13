Çaykur Rizespor, Jesurun Rak-Sakyi'yi 1 yıllığına kiraladı

Transfer Detayları

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Gana asıllı İngiliz futbolcu Jesurun Rak-Sakyi'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace ile oyuncu arasında varılan anlaşma sonrası Rak-Sakyi, Rize'ye gelerek 1 yıllık kiralık sözleşmeyi imzaladı.

Açıklamada yer alan ifadede, 'Yeni transferimiz Rak-Sakyi'ye hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.' denildi.

Oyuncu Profili

22 yaşındaki Rak-Sakyi, daha önce İngiltere genç milli takımlarında forma şansı bulmuştu.

