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Çaykur Rizespor, Kaleci Erdem Canpolat'ı Transfer Etti

Çaykur Rizespor, Pendikspor'dan kaleci Erdem Canpolat ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 19:18
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 19:18
Çaykur Rizespor, Kaleci Erdem Canpolat'ı Transfer Etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Pendikspor'dan kaleci Erdem Canpolat ile kadrosunu güçlendirdi.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, deneyimli kaleci Erdem Canpolat, Acıbadem Taksim Hastanesi'nde detaylı bir sağlık kontrolünden geçti. Kan tetkiklerinin ardından, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneleri gerçekleşti. Sağlık taraması, akciğer ve efor testi ile tamamlandı.

Erdem Canpolat, sağlık kontrollerinin ardından 2 yıllık anlaşma imzaladı. Açıklamada ayrıca, Almanya'nın Schalke 04 altyapısından yetişen Canpolat'ın, Kasımpaşa ve Pendikspor formaları ile Süper Lig'de toplam 48, Trendyol 1. Lig'de ise 24 kez sahaya çıktığı belirtildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Pendikspor'dan kaleci Erdem Canpolat'ı...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Pendikspor'dan kaleci Erdem Canpolat'ı (fotoğrafta) transfer etti. Canpolat, sağlık kontrollerinden geçerek 2 yıllık anlaşma imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Pendikspor'dan kaleci Erdem Canpolat'ı...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Pendikspor'dan kaleci Erdem Canpolat'ı (fotoğrafta) transfer etti. Canpolat, sağlık kontrollerinden geçerek 2 yıllık anlaşma imzaladı.

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