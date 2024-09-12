Çaykur Rizespor, Kaleci Gökhan Akkan ile Yollarını Ayırdı

Kaleci Gökhan Akkan'a Duygusal Veda

Trendyol Süper Lig'in tanınan ekiplerinden Çaykur Rizespor, uzun yıllar takımın kalesini koruyan Gökhan Akkan'a veda etti.

Sosyal Medyadan Duyuruldu

Yeşil-mavili kulüp, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Güle güle kaptan" ifadesiyle dikkat çekti. Bu mesajda, "Dile kolay, 2015-2016 sezonunda kapısından girdiğin Çaykur Rizespor'da çok sayıda zorlukla yüzleştik ve birlikte birçok başarıya imza attık. Yolun açık olsun Gökhan," denildi.

Başarılarla Dolu Bir Kariyer

Gökhan Akkan, Çaykur Rizespor formasıyla geçirdiği süre boyunca pek çok kritik maça çıkarak takımının önemli oyuncularından biri oldu.

Çaykur Rizespor, Gökhan Akkan ile beraber geçirdiği yılları her zaman kutlayacak ve ona olan minnettarlığını sürdürecek.