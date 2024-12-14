Çaykur Rizespor, Konyaspor'u 1-0 Önde Tamamladı

Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor - TÜMOSAN Konyaspor Maçı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor, TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı, Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İlk Yarıda Öne Geçen Çaykur Rizespor

Maçın başlama düdüğünden itibaren her iki takımda güzel pozisyonlar geliştirdi. 4. dakikada Hadziahmetovic'in kullandığı serbest atışta, kale alanı içinde Adil Demirbağ'ın ters kafa vuruşunda, kaleci Slowik son anda topu kornere çeldi.

7. dakikada Çaykur Rizespor penaltı kazandı. 9. dakikada Sowe'un kullandığı penaltıda, kaleci Slowik gole izin vermedi. Dönen topa müdahale eden Akintola'nın vuruşu ise direkten döndü.

24. dakikada Ghezzal'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada, Akintola'nın ayağıyla dokunduğu topu kaleci Slowik, çizgi üzerinden uzaklaştırdı. 31. dakikada Ghezzal'ın sağ taraftan kullandığı kornerde, Akintola'nın kafa vuruşu, Bazoer tarafından son anda çizgi önünden çıkarıldı.

45. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Akintola'nın derinlemesine pasında topla buluşan Sowe'un, ceza alanının sol çaprazından yaptığı etkili vuruş ağlarla buluştu ve durum 1-0 oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Futbolseverler, ikinci yarıda da bu heyecan verici mücadelenin devamını bekliyor.