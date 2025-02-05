Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü'nü 2-1 Geçti: İlhan Palut'un Açıklamaları

Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü'nü 2-1 Geçti

Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek moral buldu. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Skoru nasıl artırabiliriz diye düşünürken bir anda üç puanla bitirme telaşı oluştu" ifadelerini kullandı.

İlhan Palut'un Değerlendirmeleri

Palut, maçın başından beri kazanma isteği içinde olduklarını belirterek, ilk yarıda iki gol bulmalarına rağmen daha fazlasını atabilecekleri pozisyonların da olduğunu vurguladı. "İkinci yarıda Ankaragücü'nün direnci arttı, ancak biz de hücum girişimlerimize devam ettik. Sonuç olarak, son maça bırakmamamız gereken bir tabloyla karşı karşıyayız" dedi.

Puan durumunun kendileri için kritik hale geldiğine dikkat çeken Palut, Kasımpaşa ile oynayacakları maç için de önemli mesajlar verdi: "Ligde tekrar yolumuza koyulmak istiyoruz. Kolay bir maç olmayacak, ancak iyi mücadele edip iyi bir sonuç almak zorundayız."

MKE Ankaragücü'nden Tepkiler

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise, Çaykur Rizespor'un hak ederek kazandığını belirtirken, "Buraya rotasyonlu bir kadroyla geldik çünkü üst lige çıkma mücadelesi veriyoruz. İlk yarıda Çaykur Rizespor baskı kurdu ve bunu bir hata ile öne geçerek değerlendirdiler" şeklinde konuştu.

Özdeş, ikinci yarıdaki oyun disiplinine vurgu yaparak, "Daha özgüvenli oynamak istedik. Maçta dört genç oyuncu forma giydi; bu, onların kariyerleri için bir fırsat oldu. Maç boyunca bir gol daha atarak oyuna ortak olmaya çalıştık, ancak bu mümkün olmadı" dedi. Gelişmeler ışığında, Özdeş, Çaykur Rizespor'u tebrik ederek, "Umuyorum ki biz de ligde iyi bir çıkış yakalarız" diyerek sözlerini noktaladı.