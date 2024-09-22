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Çaykur Rizespor, Samsunspor'a Yenildi: Teknik Direktörlerin Açıklamaları

Çaykur Rizespor, Samsunspor karşısında 1-0 kaybetti. Teknik direktörler maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 21:21
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 21:21
Çaykur Rizespor, Samsunspor'a Yenildi: Teknik Direktörlerin Açıklamaları

Çaykur Rizespor-Samsunspor Maç Sonrası Değerlendirmeler

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Samsunspor'a 1-0 mağlup oldu. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor'un Teknik Direktörü İlhan Palut, takımının istenilen oyunu sergileyemediğini belirtti.

İlhan Palut'un Açıklamaları

Palut, "Kaybetmeyi hak etmediğimiz bir oyunla mağlup olduk. Son üç maçta istediğimiz performansı gösteremedik ve rakipten iyi skorlar alamadık." dedi. Üç puanın her zaman değerli olduğunu vurgulayan Palut, "Yıpranan öz güvenimizi toparlamak için bu maçı bir fırsat olarak görmüştük. Samsunspor'un kontratakları çok iyi. Biz ise üçüncü bölgeye kadar geldik ama yeterince agresif olamadık." ifadelerini kullandı.

Palut, Kasımpaşa maçına benzer bir performans sergilediklerini dile getirerek, "Golden sonra savunma yaparak kontratak bekleyen bir rakiple karşılaştık. Olumsuz bir süreç içerisindeyiz ve bunu sonlandırmalıyız. Daha fazla çalışmalıyız." şeklinde konuştu. Taraftarların hayal kırıklığına uğradığını ve güvenlerini zedelediklerini belirten Palut, "Buna bir son vermek ve tekrar ayağa kalkmak zorundayız." dedi.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis'in Yorumu

Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis ise, galip geldikleri için mutlu olduklarını belirtti. Hafta içindeki zor maçı hatırlatan Reis, ilk yarıda çok efor sarf ettiklerini ve bu yüzden yorgunluk hissedildiğini kaydetti.

Maçın ikinci yarısında iyi bir performans sergilediklerini ve defansif anlamda iyi işler yaptıklarını ifade eden Reis, "Ligde kalma adına çok önemli bir üç puan aldık" diyerek sözlerini tamamladı.

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