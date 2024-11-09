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Çaykur Rizespor, Trabzonspor'u 3-1 Yenerek Öne Geçti

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig 12. hafta maçında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 21:22
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 21:22
Çaykur Rizespor, Trabzonspor'u 3-1 Yenerek Öne Geçti

Çaykur Rizespor Tarih Yazdı!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında heyecan dolu bir karşılaşma gerçekleşti. Çaykur Rizespor, Trabzonspor'u evinde 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Heyecan Dolu Anlar

Maçın 65. dakikasında Olawoyin'in mükemmel ara pasında ceza sahasında topla buluşan Sowe, şutunu çekti fakat meşin yuvarlak kaleye az farkla dışarı gitti.

71. dakikada Çaykur Rizespor, oyunu lehine çevirdi. Olawoyin'in şutundan dönen topu iyi takip eden Akintola, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve durumu 2-1 yaptı.

81. dakikada ise Çaykur Rizespor farkı ikiye çıkardı. Taha Şahin'in ceza sahasına gönderdiği yerden pasla buluşan Olawoyin, topu ağlara gönderdi ve skoru 3-1 yaptı.

Sonuç olarak, Çaykur Rizespor karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

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