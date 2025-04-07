ÇBK Mersin, Avrupa Ligi'nde Şampiyonluğa Kilitlendi

Mersin'in kadın basketbol takımı olan ÇİMSA ÇBK Mersin, 6-13 Nisan tarihleri arasında İspanya'da gerçekleştirilecek FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final organizasyonuna şampiyonluk hedefiyle hazırlanıyor. Takım kaptanları Asena Yalçın ve Sinem Ataş, hedeflerinin Mersin'e şampiyonluk kupasını getirmek olduğunu belirtti.

Asena Yalçın: "Kesinlikle Şampiyon Olmak İstiyoruz"

ÇBK Mersin'in kaptanı Asena Yalçın, ekip olarak Avrupa Ligi'nde oynadıkları 14 maçın 12'sini kazandıklarını hatırlatarak, "Altıncı finaldeyiz ve bu bizim için büyük bir gurur. Çeyrek finalde rakibimiz Tango Bourges Basket. Onları geçersek, Valencia Basket ile karşılaşacağız ve ardından finalde Fenerbahçe Opet, ZVVZ USK Prag ya da Beretta Famila Schio ile mücadele edeceğiz," dedi.

Asena, takım içinde bir uyum olduğunu vurgulayarak, "(Kupaya) çok yakınız, kesinlikle şampiyon olmak istiyoruz. Bu sene inşallah o şampiyonluk kupasını müzemize getirmek istiyoruz. ÇBK Mersin, takımdaşlığı en iyi olan ekip. Koçumuz Ahmet Kandemir ile uyum sağlamış durumdayız," ifadelerini kullandı.

Sinem Ataş: "Mersin İçin Şampiyonluğu İstiyoruz"

Takımın ikinci kaptanı Sinem Ataş ise, Avrupa Ligi'nin üst seviyedeki organizasyonu olduğunu belirterek, "Son 3 yıldır final aşamalarında mücadele etmek büyük bir başarı. Bu yıl hedefimiz, şampiyonluk," dedi. Sinem, çeyrek finalde Tango Bourges Basket ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "İnşallah maçları kazanarak finale yükselip Avrupa Ligi şampiyonluğunu Mersin'e getirmek istiyoruz," şeklinde konuştu.

Mersin taraftarlarıyla büyük bir destek aldıklarını ifade eden Sinem, "Bu sezon Avrupa'daki maçlarımızda iki kez kaybettik ve bu önemli bir başarı. Taraftarlarımızın desteklerini sürdürmeleri, bizim için büyük bir motivasyon kaynağı olacak," dedi.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 3 yıldır final etaplarına katılma hakkı kazanan ÇİMSA ÇBK Mersin'in takım kaptanlarından Asena Yalçın, bu sezon şampiyonluk kupasını Mersin'e getirmek istediklerini söyledi.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 3 yıldır final etaplarına katılma hakkı kazanan ÇİMSA ÇBK Mersin'in takım kaptanlarından Asena Yalçın, bu sezon şampiyonluk kupasını Mersin'e getirmek istediklerini söyledi.