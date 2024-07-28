ÇBK Mersin'den Üç Yeni Transfer

ÇBK Mersin Kadrosunu Güçlendiriyor

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden ÇBK Mersin, bu sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Takım, prestijli ligde daha rekabetçi olmak amacıyla yeni oyuncularla anlaştı.

Yeni Transferler Kimler?

ÇBK Mersin, Marine Johannes, Karlie Samuelson ve Kayla Thornton isimlerini kadrosuna kattı. Bu transferlerle birlikte, Mersin ekibi toplamda 8 yeni oyuncuyla anlaşmış oldu.

Fransız oyuncu Marine Johannes, şut yeteneğiyle dikkat çekerken; Karlie Samuelson, ABD kökenli bir Büyük Britanyalı olarak takıma katkı sağlamayı hedefliyor. Kayla Thornton ise ABD'li bir güç forvet olarak, sezon boyunca takımın potansiyelini artırmayı amaçlıyor.

Hedef: Başarı

Yeni oyuncularla güçlenen kadrosuyla ÇBK Mersin, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde yüksek hedefler koyarak mücadele etmeyi bekliyor. Taraftarların yakından takip edeceği bu gelişmeler, Mersin ekibinin sezon performansını büyük oranda etkileyecek.