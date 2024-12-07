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ÇBK Mersin, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 79-73 Yenerek Öne Geçti

ÇBK Mersin, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde önemli bir galibiyet alarak Melikgazi Kayseri'yi 79-73 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 20:01
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 20:10
ÇBK Mersin, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 79-73 Yenerek Öne Geçti

ÇBK Mersin, Melikgazi Kayseri Basketbol'u Mağlup Etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında, ÇBK Mersin, sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu geçen mücadelede ÇBK Mersin, rakibini 79-73 gibi bir skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Maçın Detayları

İki takımın da sıkı mücadele ettiği bu karşılaşmada, Mersin ekibi özellikle ikinci yarıda gösterdiği performansla galibiyeti elde etmeyi başardı. Bu sonuç, ÇBK Mersin'in ligdeki iddiasını güçlendirirken, Melikgazi Kayseri Basketbol için zorlu bir süreç öncesinde olumsuz bir etki yarattı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında ÇBK Mersin, Servet Tazegül Spor Salonu'nda...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında ÇBK Mersin, Servet Tazegül Spor Salonu'nda Melikgazi Kayseri Basketbol ile karşılaştı. Bir pozisyonda ÇBK Mersin'den Regan Ayleen Magarity (beyaz), Kayseri ekibinden Doğa Adıcan (kırmızı) ile mücadele etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında ÇBK Mersin, Servet Tazegül Spor Salonu'nda...

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında ÇBK Mersin, Servet Tazegül Spor Salonu'nda Melikgazi Kayseri Basketbol ile karşılaştı. Bir pozisyonda ÇBK Mersin'den Regan Ayleen Magarity (beyaz), Kayseri ekibinden Doğa Adıcan (kırmızı) ile mücadele etti.

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