DOLAR
41,14 -0,23%
EURO
47,99 0,17%
ALTIN
4.517,77 -0,27%
BITCOIN
4.608.837,66 -0,09%

Celil Yüksel: İnşallah Konferans Ligi'nde Samsunspor'u Daha İyi Temsil Ederiz

Celil Yüksel, Panathinaikos ile 0-0 biten maçın ardından UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor'u daha iyi temsil etme temennisinde bulundu.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 23:39
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 23:39
Celil Yüksel: İnşallah Konferans Ligi'nde Samsunspor'u Daha İyi Temsil Ederiz

Celil Yüksel: "İnşallah UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor'umuzu Daha İyi Temsil Ederiz"

Maç Sonrası Açıklama

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda 0-0 berabere kaldı ve Avrupa'da yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

Karşılaşma sonrası konuşan Celil Yüksel, taraftarların verdikleri destekten çok memnun olduklarını belirterek, "Burada olmak bizim için çok büyük bir gurur. Samsunspor'u temsil etmeye çalıştık. Bütün takım arkadaşlarımla elimizden gelen her şeyi yaptık." ifadelerini kullandı.

Celil, ilk maçta da şanssız olduklarını vurgulayıp, "İlk maçta da çok şanssızdık, mağlup olduk, çok iyi oynamıştık. Bu maçta da elimizden ne geliyorsa bütün kalbimiz ve yüreğimizle sahaya verdik. Şans bizden yana olmadı, bunun için üzgünüz." dedi.

Celil Yüksel sözlerini, "Bir yandan da bu şehir için, kendim için çok onurlu ve gururluyum. İnşallah UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor'umuzu daha iyi temsil ederiz." şeklinde tamamladı.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile Yollarını Ayırdı
2
Universitatea Craiova 3-1 İstanbul Başakşehir: Çağdaş Atan'ın Açıklamaları
3
EuroBasket 2025: C ve D Grubu'nda Sürpriz Sonuçlar — Gürcistan İspanya'yı Yendi
4
Samsunspor 0-0 Panathinaikos: Thomas Reis'ten 'Hayal Kırıklığı'
5
UEFA Avrupa Ligi Play-off'ları Sona Erdi: 11 Takım Grup Aşamasında
6
Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile Yollarını Ayırdı
7
Erden Timur'dan transfer sonrası istifa açıklaması!

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı