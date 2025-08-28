Celil Yüksel: İnşallah Konferans Ligi'nde Samsunspor'u Daha İyi Temsil Ederiz

Celil Yüksel: "İnşallah UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor'umuzu Daha İyi Temsil Ederiz"

Maç Sonrası Açıklama

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda 0-0 berabere kaldı ve Avrupa'da yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

Karşılaşma sonrası konuşan Celil Yüksel, taraftarların verdikleri destekten çok memnun olduklarını belirterek, "Burada olmak bizim için çok büyük bir gurur. Samsunspor'u temsil etmeye çalıştık. Bütün takım arkadaşlarımla elimizden gelen her şeyi yaptık." ifadelerini kullandı.

Celil, ilk maçta da şanssız olduklarını vurgulayıp, "İlk maçta da çok şanssızdık, mağlup olduk, çok iyi oynamıştık. Bu maçta da elimizden ne geliyorsa bütün kalbimiz ve yüreğimizle sahaya verdik. Şans bizden yana olmadı, bunun için üzgünüz." dedi.

Celil Yüksel sözlerini, "Bir yandan da bu şehir için, kendim için çok onurlu ve gururluyum. İnşallah UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor'umuzu daha iyi temsil ederiz." şeklinde tamamladı.