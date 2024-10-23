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Celje, Başakşehir Maçı İçin Son Hazırlıklarını Tamamladı

Celje, UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir maçı öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 13:09
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 13:45
Celje, Başakşehir Maçı İçin Son Hazırlıklarını Tamamladı

Celje, Başakşehir Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürüyor

UEFA Konferans Ligi ikinci hafta karşılaşmasında yarın RAMS Başakşehir'i ağırlayacak olan Celje, hazırlıklarını sonlandırdı.

Antrenman Bilgileri

Celje Stadı'nda, teknik direktör Albert Riera yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. İdman, ısınma hareketleri ile başlayıp, koşu ile devam etti.

Taktiksel Çalışmalar ve Sakatlar

İdmanın kapalı bölümünde, takım taktiksel çalışmalar yaptığı öğrenildi. Ancak sakatlıkları bulunan Zan Karnicnik ve Nino Kouter antrenmanda yer almadı.

Maç Saati

Celje ile RAMS Başakşehir arasındaki mücadele, yarın TSİ 19.45’te başlayacak.

UEFA Konferans Ligi ikinci hafta maçında yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek Slovenya temsilcisi...

UEFA Konferans Ligi ikinci hafta maçında yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek Slovenya temsilcisi Celje, Celje Stadı'nda teknik direktör Albert Riera yönetiminde son çalışmasını yaptı.

UEFA Konferans Ligi ikinci hafta maçında yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek Slovenya temsilcisi...

UEFA Konferans Ligi ikinci hafta maçında yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek Slovenya temsilcisi Celje, Celje Stadı'nda teknik direktör Albert Riera yönetiminde son çalışmasını yaptı.

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