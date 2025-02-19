Celtic Taraftarları, Şampiyonlar Ligi'nde İsrail'e Tepki Gösterdi

Celtic Taraftarlarından Filistin'e Destek

İskoçya'nın önde gelen futbol kulübü Celtic'in taraftarları, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayer Münih ile oynanan kritik maçta, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı protesto düzenledi.

Rövanş Maçında Gelişmeler

Celtic, play-off turunun rövanşında Almanya'da Bayern Münih karşısında mücadele etti. İlk maçı 2-1 kaybeden İskoclar, rövanş maçına büyük bir heyecanla çıktı. 63. dakikada Nicolas-Gerrit Kühn'ün attığı golle öne geçen Celtic, maçın sonlarına gelinirken 90+4'te Alphonso Davies'in golüne engel olamayarak karşılaşmayı 1-1 tamamladı. Bu sonuçla Bayern Münih, son 16 turuna yükselmiş oldu.

Tribünlerde Filistin Bayrakları ve 'Kırmızı Kart' Çağrısı

Celtic taraftarları, maç boyunca takımlarına destek vermenin yanı sıra tribünlerde Filistin bayrakları açarak güçlü bir mesaj verdi. Tepkilerini daha da belirgin hale getiren taraftarlar, "Show Zionism The Red Card" (Siyonizm'e kırmızı kart göster) yazılı pankartlarla UEFA ve FIFA'ya çağrıda bulundu. Bu pankart, uluslararası futbol organizasyonlarının belirli bir duruş sergilemesi adına bir korku ve kararlılık simgesi olarak öne çıktı.

Daha önce Gazze’ye destek verdikleri için UEFA tarafından cezalandırılan Celtic taraftarları, bu duruşlarından geri adım atmadan, Avrupa’nın en prestijli futbol organizasyonunda mesajlarını duyurmayı başardı.