Celtic Taraftarlarından İsrail'e Protesto: Kırmızı Kart Çağrısı

Celtic Taraftarları Bayern Münih Maçında İsrail'i Protesto Etti

İskoç futbol kulübü Celtic'in destekçileri, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'in konuk olduğu iç saha maçında büyük bir protestoya imza attı. Taraftarlar, Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılar karşısında sessiz kalmadı ve statları adeta Filistin'e desteğin merkezi haline getirdi.

Celtic, Bayern Münih'e 2-1 yenilirken, bu süreçte taraftarlar Filistin bayraklarını açarak protesto gerçekleştirdiler. Tribünlerde dikkat çeken bir pankartta, UEFA ve FIFA'ya "İsrail'e kırmızı kart gösterin!" çağrısı yapıldı.

Geçmişteki Protestolar ve UEFA Ceza Süreci

Daha önceki maçlarda Gazze'ye verdikleri destek nedeniyle UEFA tarafından ceza alan Celtic taraftarları, geri adım atmadan kararlılıkla desteklerini sürdürüyor. Taraftar grubu "Yeşil Tugay" (Green Brigade), Slovan Bratislava ile oynanan ilk UEFA Şampiyonlar Ligi maçında da Filistin'e destek vermişti.

Müsabaka sırasında tribünde bulunan taraftarlar, "Size zulmedebilirler, sizi hapsedebilirler ama asla cesaretinizi kıramazlar. Gazze, Cenin, Tulkarm, Nablus, asla yalnız yürümeyeceksiniz." ifadeli pankart açtılar.

İsrail'in Saldırılarında Büyük Kayb

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten 19 Ocak'a kadar süren saldırılarında, 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Bu rakamlar, çatışmanın insanlar üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor.