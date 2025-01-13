Central Hospital Ümraniyespor, Manisa FK'yi 3-0 Mağlup Etti

Central Hospital Ümraniyespor, Manisa FK'yi Ezip Geçti

Futbolseverlerin dikkatini çeken Trendyol 1. Lig 19. hafta kapanış maçında, Central Hospital Ümraniyespor, deplasmanda Manisa FK ile karşı karşıya geldi. Maçın sonucu kesin bir üstünlükle 3-0 şeklinde sonuçlandı.

Central Hospital Ümraniyespor'un gösterdiği performans, takıma galibiyeti getiren faktörlerin başında geldi. Bu sonuç, Ümraniyespor'un ligdeki iddiasını güçlendirirken, Manisa FK için ise zorlu bir maç olarak kayıtlara geçti. Maçta atılan goller ve sergilenen oyun, taraftarların yüzünü güldürdü.

Bu sonuçla birlikte Central Hospital Ümraniyespor, ligdeki yerini sağlamlaştırırken, Manisa FK ise yeniden değerlendirme yapması gereken bir partide mağlubiyet yaşamış oldu.

Trendyol 1. Lig’in 19. haftasında Manisa FK ile Central Hospital Ümraniyespor, Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Manisa FK’den Muhammed Enes Kiprit (sağda) rakibiyle mücadele etti.

Trendyol 1. Lig’in 19. haftasında Manisa FK ile Central Hospital Ümraniyespor, Manisa 19 Mayıs Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Manisa FK’den Muhammed Enes Kiprit (sağda) rakibiyle mücadele etti.