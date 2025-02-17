Necip Uysal, Beşiktaş'ta Futbol Kariyerine Son Vermeyi ve Teknik Direktör Olmayı Hedefliyor

Siyah-Beyazlı Kaptanın Hedefleri

Beşiktaş ile sözleşmesini 2026-27 sezonu sonuna kadar uzatan Necip Uysal, futbolculuk kariyerini siyah-beyazlı takımda noktalayıp, teknik direktörlük yapmayı hedeflediğini duyurdu.

Uysal'dan Duygu Dolu Açıklamalar

Beşiktaş YouTube kanalına konuşan 34 yaşındaki kaptan, sözleşme yenilemekten duyduğu mutluluğu dile getirerek şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş'ta ilk imzamı başkanımız Serdal Adalı ile atmıştım. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Tarif edilemez bir duygu içindeyim."

Altyapıda 11 yaşında Beşiktaş'a katıldığını belirten Uysal, "A takıma yükselmek, kalıcı olmak, kupalar ve başarılar kazanmak, kaptan olmak istiyordum. Bunları başardığım için çok mutluyum. İlk maçıma çıktığımda çok heyecanlanmıştım; çocukluk hayalim gerçek oldu," dedi.

Gelecek Vizyonu

Uysal, futbolun ardından teknik adamlık hedefini de vurgulayarak, "Hedefim Beşiktaş'ta futbolu bırakmak. İnşallah Allah nasip eder. Orada da başarılı olacağımı düşünüyorum. Bugün kadar çalıştığım hocalardan çok şey aldım," şeklinde konuştu.

Beşiktaş Bir Aile

Necip Uysal, Beşiktaş'ın kendisi için bir aile olduğunu belirterek, "Burada büyüdüm, olgunlaştım ve kendimi buldum. Beşiktaş; mücadele, fedakarlık ve aidiyet demektir," ifadelerini kullandı.

Ole Gunnar Solskjaer'in katkıları

Takımın Norveçli teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer hakkında da konuşan Uysal, "Teknik direktörümüzle iletişimimiz çok iyi. Teknik ve taktik açıdan bize çok şey katacak. Uzun yıllar bizimle olmasını isterim," dedi.

Unutulmaz Anılar

Uysal, Beşiktaş'ta unutamadığı anılardan biri olarak 2014-15 sezonunda Liverpool ile oynadıkları UEFA Avrupa Ligi maçını hatırladı. Ayrıca, Beşiktaş'ta forma giyen en iyi oyunculardan oluşturduğu ilk 11'i şu isimlerle sıraladı: Rüştü Reçber, Gökhan Gönül, Pepe, Marcelo, Adriano, Atiba, Oğuzhan Özyakup, Babel, Quaresma, Rafa Silva, Mario Gomez.