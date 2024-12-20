Cercle Brugge-RAMS Başakşehir Maçının Ardından Çağdaş Atan'dan Üzücü Açıklamalar

Çağdaş Atan: Üzücü Bir Son Yaşadık

UEFA Konferans Ligi'nin 6. ve son haftasında, Cercle Brugge ile 1-1 berabere kalan RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, hak ettikleri bir maçı kazanamadıkları için derin bir hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade etti.

Düzenlenen Basın Toplantısında Açıklamalarda Bulundu

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Çağdaş Atan, "Bizim için çok üzücü bir son oldu. Özellikle 82-83 dakika boyunca harika bir performans sergiledik. İlk yarıda sadece bir pozisyon verdik ve oyunu kontrol ettik. İstediğimiz hücumları gerçekleştirdik. Ancak ceza sahasında biraz panik yaşadık ve golü zamanında bulduk. Oyun tamamen kontrolümüzdeyken, uzaktan bir duran toptan kötü bir gol yedik ve bu, Avrupa kupalarına veda etmemize yol açtı." şeklinde konuştu.

Atan, ayrıca "Oyunun bize geldiği anda kalecinin harika bir kurtarış yaptığı pozisyonla maalesef Avrupa kupalarına veda ettik. Tecrübe anlamında önemli dersler aldık ama bu takımımızla bu gruptan çıkmamız gerekiyordu. Şimdi ayağa kalkma zamanı." dedi.

Kasımpaşa Maçına Hazırlık

Ramazan, "Üç cezalı oyuncumuz olduğu çok önemli bir Kasımpaşa maçı oynayacağız. Oraya hazırlanıp tekrar seneye buraya dönmek istiyorsak ligde iyi sonuçlar almamız gerekiyor. İlk hedefimiz pazartesi günü Kasımpaşa maçı olacak." açıklamasını yaptı.

Büyüme Hayalleri

Atan, play-off'a çıkma olasılığıyla ilgili soruya ise "Açıkçası ona bakmamıştım. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor, ama bu bilgi şu an bizi daha çok üzüntüye sevk etti. Hayallerim çok daha büyüktü, bugün burayı geçmemiz gerekiyordu." sözleriyle yanıt verdi.

Cercle Brugge Teknik Direktöründen Takımına Tam Not

Cercle Brugge'ün teknik direktörü Ferdinand Feldhofer ise, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Konferans Ligi’nin son maçında iyi bir sonuç aldık. İlk yarı zorlandık ama ikinci yarı daha iyi performans sergiledik. Maç iki takım için de gidip geldi ancak attığımız golle ilk 8’de lig aşamasını tamamladık." dedi.