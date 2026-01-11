Çeşme Belediyespor 2-3 Güzelbahçe FSK

İzmir Süper Amatör Lig E Grubu — 15. Hafta

İzmir Süper Amatör Lig E Grubu'nun 15. haftasında Çeşme Belediyespor, sahasında konuk ettiği Güzelbahçe FSK'ya 3-2 mağlup oldu.

Karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip Güzelbahçe FSK, mücadelenin 3. dakikasında Gökcan Özduman'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi karşısındaki üstünlüğünü sürdüren Güzelbahçe FSK, ilk yarının sonuna doğru 37. dakikada Ogün Bulut'un golüyle soyunma odasına 2-0lık avantajla gitti.

İkinci yarıda da baskısını devam ettiren konuk ekip, 65. dakikada Güray Gazioğlu'nun golüyle skoru 3-0'a taşıdı. Ev sahibi Çeşme Belediyespor, 76. dakikada Akın Alkan'ın penaltı golüyle farkı ikiye indirdi: 3-1.

Maçın uzatma dakikalarında Berke Sarlıca'nın golüyle skor 3-2 oldu. Bu golün ardından sahada kısa süreli bir gerginlik yaşanırken, Çeşme Belediyespor oyuncusu Oğuzhan Bekçi kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla Çeşme Belediyespor, ligde 14 puanla 6. sırada yer aldı. Mavi-beyazlı ekip, 16. haftada 18 Ocak Pazar günü Gümüldürspor ile deplasmanda karşılaşacak.

İZMİR SÜPER AMATÖR LİG E GRUBU’NUN 15. HAFTASINDA ÇEŞME BELEDİYESPOR, SAHASINDA KONUK ETTİĞİ GÜZELBAHÇE FSK’YA 3-2 MAĞLUP OLDU.