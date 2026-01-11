Çeşme Belediyespor 2-3 Güzelbahçe FSK — İzmir Süper Amatör Lig E Grubu

İzmir Süper Amatör Lig E Grubu'nda Çeşme Belediyespor, sahasında Güzelbahçe FSK'ya 3-2 mağlup oldu; maçta uzatma golü ve kırmızı kart dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 20:26
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 20:26
Çeşme Belediyespor 2-3 Güzelbahçe FSK — İzmir Süper Amatör Lig E Grubu

Çeşme Belediyespor 2-3 Güzelbahçe FSK

İzmir Süper Amatör Lig E Grubu — 15. Hafta

İzmir Süper Amatör Lig E Grubu'nun 15. haftasında Çeşme Belediyespor, sahasında konuk ettiği Güzelbahçe FSK'ya 3-2 mağlup oldu.

Karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip Güzelbahçe FSK, mücadelenin 3. dakikasında Gökcan Özduman'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi karşısındaki üstünlüğünü sürdüren Güzelbahçe FSK, ilk yarının sonuna doğru 37. dakikada Ogün Bulut'un golüyle soyunma odasına 2-0lık avantajla gitti.

İkinci yarıda da baskısını devam ettiren konuk ekip, 65. dakikada Güray Gazioğlu'nun golüyle skoru 3-0'a taşıdı. Ev sahibi Çeşme Belediyespor, 76. dakikada Akın Alkan'ın penaltı golüyle farkı ikiye indirdi: 3-1.

Maçın uzatma dakikalarında Berke Sarlıca'nın golüyle skor 3-2 oldu. Bu golün ardından sahada kısa süreli bir gerginlik yaşanırken, Çeşme Belediyespor oyuncusu Oğuzhan Bekçi kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla Çeşme Belediyespor, ligde 14 puanla 6. sırada yer aldı. Mavi-beyazlı ekip, 16. haftada 18 Ocak Pazar günü Gümüldürspor ile deplasmanda karşılaşacak.

İZMİR SÜPER AMATÖR LİG E GRUBU’NUN 15. HAFTASINDA ÇEŞME BELEDİYESPOR, SAHASINDA KONUK ETTİĞİ...

İZMİR SÜPER AMATÖR LİG E GRUBU’NUN 15. HAFTASINDA ÇEŞME BELEDİYESPOR, SAHASINDA KONUK ETTİĞİ GÜZELBAHÇE FSK’YA 3-2 MAĞLUP OLDU.

İZMİR SÜPER AMATÖR LİG E GRUBU’NUN 15. HAFTASINDA ÇEŞME BELEDİYESPOR, SAHASINDA KONUK ETTİĞİ...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol 1. Lig 20. Hafta: Pendikspor 0-0 Bodrum FK
2
Çeşme Belediyespor 2-3 Güzelbahçe FSK — İzmir Süper Amatör Lig E Grubu
3
TFF 3. Lig: Eskişehirspor 6-2 Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri
4
Karabük'te Hentbol Maçında Hakeme Saldırı Girişimi — Sefer Kambur Kırmızı Kartla Atıldı
5
Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye Tepki: 'Seviyesiz paylaşımları esefle kınıyorum'
6
Akhisar'da 322 Sporcu Türkiye Şampiyonası İçin Kros'ta Yarıştı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları