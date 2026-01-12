Barcelona, İspanya Süper Kupa'yı 16. kez kazandı — Real Madrid 3-2

Barcelona, İspanya Süper Kupa'yı 16. kez kazandı

Finalde çekişmeli mücadele: 3-2

Suudi Arabistan'da düzenlenen İspanya Süper Kupası finalinde Barcelona ile Real Madrid, Kral Abdullah Stadyumunda karşılaştı.

Maçın 36. dakikasında Raphinha ile Barcelona 1-0 öne geçti. İlk yarının son bölümlerinde gol düellosu yaşandı: 45+2. dakikada Vinicius Jr. skoru eşitledi, 45+4. dakikada Robert Lewandowski Barça'yı yeniden üstünlüğe taşıdı, ancak 45+6. dakikada Gonzalo skoru 2-2'ye getirdi ve takımlar soyunma odasına eşitlikle girdi.

İkinci yarıda 73. dakikada yine sahneye çıkan Raphinha, maçın son ve belirleyici golünü atarak skoru 3-2 yaptı. Son bölümlerde başka gol olmayınca Barcelona kupayı kazandı.

Öte yandan milli oyuncu Arda Güler, 68. dakikada Valverde'nin yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla Barcelona, İspanya Süper Kupa'yı 16. kez müzesine götürdü.

