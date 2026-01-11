Basketbol Süper Ligi: TOFAŞ, Aliağa Petkimspor'u 82-76 Mağlup Etti

15. haftada TOFAŞ, Aliağa Petkimspor'u 82-76 mağlup ederek ligde 8. galibiyetini aldı; ev sahibi ekip 10. yenilgisini yaşadı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 23:09
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 23:09
TOFAŞ, Aliağa Petkimspor'u 82-76 Yenerek 8. Galibiyetini Aldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 15. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında karşılaştığı TOFAŞ’a 76-82 mağlup oldu. TOFAŞ, bu sonuçla ligdeki 8. galibiyetini alırken, Aliağa Petkimspor 10. yenilgisini yaşadı.

Maç Detayları

Salon: Aliağa Belediyesi Enka

Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Tolga Edis

Periyot Skorları

1. Periyot: 23-17

Devre: 39-40

3. Periyot: 53-65

Final: 76-82

Takım Kadroları ve Skor Dağılımı

Aliağa Petkimspor: Franke 15, Blumbergs 13, Sajus 7, Yunus Emre Sonsırma 9, Whittaker 14, Floyd 8, Troy Şav 2, Mustafa Kurtuldum 6, Utomi, Boran Güler 2

Başantrenör: Özhan Çıvgın

TOFAŞ: Perez 9, Yiğitcan Saybir 20, Tolga Geçim 8, Blazevic 18, Besson 5, John Floyd 11, Özgür Cengiz, Whaley 2, Lewis, Furkan Korkmaz 9

Başantrenör: Emil Rajkovikj

TOFAŞ'ın galibiyetiyle ligdeki konumu güçlenirken, Aliağa Petkimspor evinde aradığı galibiyeti elde edemedi.

