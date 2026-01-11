Antalya Kemer'de Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası'nda Serbest Stil Sona Erdi

Antalya Kemer'de düzenlenen turnuvada serbest stil müsabakaları tamamlandı; Türkiye 182 puanla takım birincisi oldu, madalyalar sahiplerini buldu.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 22:53
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 22:53
Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvasında serbest stil müsabakaları tamamlandı. Organizasyonun sonunda tüm sıkletlerde dereceye giren sporcular belli olurken kupalar sahiplerini buldu.

Takım Sıralaması

Türkiye 182 puanla birinci, Kırgızistan 128 puanla ikinci, İran ise 126 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Serbest Stil Dereceleri

57 kilogram
1. Muhammet Karavuş (Türkiye)
2. Yusuf Demir (Türkiye)
3. Yavuz Fatih Şentürk (Türkiye)
3. Baiman Kerimbekov (Kırgızistan)

61 kilogram
1. Recep Topal (Türkiye)
2. Emrah Ormanoğlu (Türkiye)
3. Nebi Uzun (Türkiye)
3. Ahora Farhad Khateri (İran)

65 kilogram
1. Bilol Sharip Uulu (Kırgızistan)
2. Oskonbai Abdullaevich Abdisamatov (Kırgızistan)
3. Ahmet Duman (Türkiye)
3. Beau Reynald Bartlett (ABD)

70 kilogram
1. Zalkarbek Tabaldiev (Kırgızistan)
2. Islam Dudaev (Arnavutluk)
3. Hamza Alaca (Türkiye)
3. Rustamzhan Kakharov (Kırgızistan)

74 kilogram
1. Quincy Miles Monday (ABD)
2. Ali Abbas Rezaeiaghouzgeleh (İran)
3. James Malcolm Green (ABD)
3. Ali Manouchehr Karampour (İran)

79 kilogram
1. İbrahim Metehan Yaprak (Türkiye)
2. Okan Tahtacı (Türkiye)
3. Adilet Maratbaev (Kırgızistan)
3. Ramazan Sarı (Türkiye)

86 kilogram
1. Mohammad Hossein Norouziyan (İran)
2. Malik Shavaev (Kırgızistan)
3. Osman Göcen (Türkiye)
3. İsmail Küçüksolak (Türkiye)

92 kilogram
1. Fatih Erdin (Türkiye)
2. Alperen Tokgöz (Türkiye)
3. Süleyman Karadeniz (Türkiye)
3. Harun Kılıç (Türkiye)

97 kilogram
1. Davoud Abolfazl Babaloo (İran)
2. Rifat Eren Gıdak (Türkiye)
3. Mustafa Sessiz (Türkiye)
3. Emirhan Kılıç (Türkiye)

125 kilogram
1. Jordan Michael Wood (ABD)
2. Daniel Gregory Clifton Kerkvliet Jr. (ABD)
3. Hakan Büyükçingil (Türkiye)
3. Abolfazl Mohammad Mohammad Nezhad (İran)

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

