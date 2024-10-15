CEV Erkekler Challenge Kupası: Arkas Spor'un Elenişini Nedenleri

CEV Erkekler Challenge Kupası'nda Şok Sonuç

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Erkekler Challenge Kupası'nın 32'li final turu rövanşında Arkas Spor, deplasmanında Finlandiya'nın Akaa takımına 3-0 mağlup oldu.

Maç Detayları

Karşılaşma, Akaa şehrindeki Viialan Liikuntahalli Spor Salonu'nda yerel saatle gerçekleşti. Müsabakanın set sonuçları ise 25-23, 28-26 ve 25-16 olarak belirlendi.

İlk Maçın Etkisi

İzmir'de oynanan ilk karşılaşmada 3-1'lik skorla kaybeden Arkas Spor, bu yenilgiyle birlikte organizasyona veda etmek durumunda kaldı. Takım, bu zorlu süreçte oyuncularının performansını geliştirmek adına çalışmalarına devam edecek.