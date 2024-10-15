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CEV Erkekler Challenge Kupası: Arkas Spor'un Elenişini Nedenleri

Arkas Spor, CEV Erkekler Challenge Kupası'nda Akaa karşısında 3-0 yenilerek organizasyona veda etti.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 20:24
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 20:24
CEV Erkekler Challenge Kupası: Arkas Spor'un Elenişini Nedenleri

CEV Erkekler Challenge Kupası'nda Şok Sonuç

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Erkekler Challenge Kupası'nın 32'li final turu rövanşında Arkas Spor, deplasmanında Finlandiya'nın Akaa takımına 3-0 mağlup oldu.

Maç Detayları

Karşılaşma, Akaa şehrindeki Viialan Liikuntahalli Spor Salonu'nda yerel saatle gerçekleşti. Müsabakanın set sonuçları ise 25-23, 28-26 ve 25-16 olarak belirlendi.

İlk Maçın Etkisi

İzmir'de oynanan ilk karşılaşmada 3-1'lik skorla kaybeden Arkas Spor, bu yenilgiyle birlikte organizasyona veda etmek durumunda kaldı. Takım, bu zorlu süreçte oyuncularının performansını geliştirmek adına çalışmalarına devam edecek.

Arkas Spor'un geleceği için yeni stratejiler geliştirilmesi bekleniyor.

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