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Ceyhun Kazancı İzlanda Maçında Galibiyet Bekliyor

TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, İzlanda'da galibiyet hedeflediklerini belirtti ve A Milli Takım'a olan inancını dile getirdi.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 11:08
Ceyhun Kazancı İzlanda Maçında Galibiyet Bekliyor

Ceyhun Kazancı'nın Galibiyet İnanışı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, UEFA Uluslar Ligi'nde bu akşamki İzlanda maçında galip gelme konusunda kararlılığını ifade etti. Kazancı, "İnşallah 3 puanı alıp Uluslar Ligi’nde liderlik için önemli bir adım atma niyetindeyiz. Maçın favorisi kesinlikle biziz," dedi.

İlk Galibiyet İçin İhtimaller

Ceyhun Kazancı, A Milli Takım'ın geçmişte İzlanda ile deplasmanda 7 kez oynayıp galip gelmediğini belirterek, "İzlanda takım kalitesi olarak bizim takımımızla boy ölçüşebilecek durumda değil. Elimizde mükemmel bir oyuncu kadrosu var ve takımımıza güveniyoruz," ifadelerini kullandı.

Grup Değerlendirmesi

Kazancı, grubun zorluklarını analiz ederek, 2026 Dünya Kupası'na katılmanın önemine değindi. "Dünya Kupası elemelerinde ilk ikiye giremezsek, Uluslar Ligi'nde grubu lider bitirerek play-off biletini cebimize koyma niyetindeyiz," dedi.

Ümit Milli Takımı ve Gelecek Planları

Kazancı, hem A Milli Takım hem de alt yaş kategorileri için genişletilmiş bir yetenek havuzu oluşturma çabalarının sürdüğünü belirtti. "Türk olan herkes bu milli takımda yer alacak. En iyileri buraya çekmek için çalışmalarımız devam ediyor," dedi.

Sonuç ve Beklentiler

TFF Başkan Vekili, Vincenzo Montella yönetimindeki performancıdan memnun olduklarını ve oyuncu uyumunun üst seviyede olduğunu vurguladı. Kazancı, "2026 Dünya Kupası'nda Türkiye’yi başarıyla temsil etme hedefine odaklandık," sözleriyle güven tazeledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı, UEFA Uluslar Ligi'nde gerçekleşecek İzlanda maçı öncesi, A Milli Futbol Takımı'nın kamp yaptığı otelde AA'nın sorularını yanıtladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı, UEFA Uluslar Ligi'nde gerçekleşecek İzlanda maçı öncesi, A Milli Futbol Takımı'nın kamp yaptığı otelde AA'nın sorularını yanıtladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı, UEFA Uluslar Ligi'nde gerçekleşecek İzlanda maçı öncesi, A Milli Futbol Takımı'nın kamp yaptığı otelde AA'nın sorularını yanıtladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Milli Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Kazancı, UEFA Uluslar Ligi'nde gerçekleşecek İzlanda maçı öncesi, A Milli Futbol Takımı'nın kamp yaptığı otelde AA'nın sorularını yanıtladı.

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