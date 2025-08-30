Chelsea, Güney Londra Derbisinde Fulham'ı 2-0 Yendi

Chelsea, Güney Londra derbisinde Fulham'ı 2-0 mağlup etti
Joao Pedro ve Enzo Fernandez'in golleriyle ev sahibi ekip haftayı kayıpsız kapadı
İngiltere Premier Lig'de oynanan mücadelede Chelsea, sahasında Fulham'ı 2-0 mağlup etti.
Güney Londra derbisinde rakibini ağırlayan Chelsea, ilk yarının uzatma dakikasında 45+9. dakikada yeni transferi Joao Pedro'nun golüyle soyunma odasına 1-0 önde girdi.
İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, karşılaşmanın 56. dakikasında Enzo Fernandez'in penaltı golüyle farkı ikiye çıkardı ve maçı 2-0 kazandı.
Bu sonuçla Chelsea puanını 7'ye yükseltirken, Fulham ligde 2 puanda kaldı.